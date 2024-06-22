Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
22 червня 2024, 23:52
Бельгія закрутила інтригу в групі України перемогою над Румунією
Перед останнім туром кожна з команд квартету E має по три залікові бали.
Бельгія — Румунія, Getty Images
22 червня 2024, 23:52
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бельгія — Румунія 2:0
Голи: Тілеманс, 2, де Брюйне, 79
Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген — Доку (Карраско, 72), Тілеманс (Мангаля, 72), Онана, Теат (Дебаст, 76) — де Брюйне, Лукаку, Лукебакіо (Троссар, 56).
Румунія: Ніце — Раціу (Сореску, 89), Дрегушін, Бурке, Банку — М. Марін (Олару, 67) — Ман, Р. Марін, Станчу, Міхейле (Хаджі, 68) — Дрегуш (Алібек, 80).
Попередження: Лукебакіо — Банку, М. Марін