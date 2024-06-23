Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Німеччини прокоментував прийдешній матч проти Швейцарії.

Збірна Німеччини в третьому турі чемпіонату Європи-2024 у Франкфуркті-на-Майні проведе матч проти Швейцарії.

Швейцарія — Німеччина. Напередодні

За день до протистояння центральний захисник "Бундестім" Йонатан Та прокоментував готовність власної команди.

"Ми дійсно відчуваємо дух чемпіонату Європи. Це дає нам неабиякий поштовх, і ми знаємо, що люди знову в нас повірили. Але дуже важливо, щоб ми самі в першу чергу вірили в себе.

Ми, безумовно, хочемо перемогти завтра і очолити групу, тому що ми хочемо бачити назву нашої країни на вершині всюди.

Із Антоніо Рюдігером ми багато спілкуємось, навіть поза полем. Звичайно, добре, що останнім часом ми зіграли багато ігор разом. Я завжди аналізував їх для себе, досліджував це як процес. Я аналізував власні невдачі і чекав свого шансу. Тепер намагаюся використати його якнайкраще.

Кроос? Тоні — видатний гравець. Ми всі знаємо про його якості на м’ячі. Тому з ним дуже приємно виходити на поле. Він контролює темп гри в потрібні моменти. Те, що він демонструє матч від матчу, просто вражає, і це дійсно чудово — грати з ним поруч.

Джака? У мене дуже хороші стосунки з Гранітом. Він бере на себе відповідальність, є лідером і завжди прагне до перемоги. Це те, що відрізняє його від інших. Він робить усе можливе, щоб переконатись, що на полі все пройде гладко. Тому я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним завтра", — заявив німецький виконавець.

Матч Швейцарія — Німеччина відбудеться 23 червня, о 22:00.