Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Швейцарії прокоментував прийдешній матч проти Німеччини.

Збірна Швейцарії в третьому турі чемпіонату Європи-2024 у Франкфуркті-на-Майні проведе матч проти Німеччини.

Швейцарія — Німеччина. Напередодні

За день до протистояння головний тренер "наті" Мурат Якин прокоментував готовність власної команди.

"Усі мої гравці доступні для мого вибору. Ми не відчуватимемо величезного тиску через, оскільки нам не обов’язково вигравати завтра. Ми спробуємо дошкуляти супернику, створити йому проблеми і зіграти хороший матч.

Це буде цікава гра, на яку ми з нетерпінням чекаємо, зіткнення між мною та Юліаном і наша битва тактик. Ми хочемо викластись на повну.

Більше двох третин нашого складу грали у клубному футболі в Німеччині, і ми хочемо виступити добре та змусити швейцарських уболівальників пишатись нами.

Німеччина — це дуже сильна команда, і стиль гри Нагельсманна продуманий до дрібниць. Він дивиться на кожен квадратний сантиметр поля.

Але й ми не хочемо суто оборонятись, а навпаки хочемо продемонструвати майстерність наших гравців і взяти гру на себе.

У нас є аналітики, які вивчають потенційних суперників, і я можу сказати, що слабких команд там немає. Усі ігри на цьому Євро були на найвищому рівні і всі дуже цікаві. Ми будемо зосереджені на нашій манері гри та тактиці.

Ми не можемо зосереджуватися лише на суперниках, але також повинні думати про те, як ми самі хочемо грати.

Поле у Франкфурті? Ми тиждень тренувалися на жахливому полі, тож це може піде нам на користь", — заявив швейцарський фахівець.

Матч Швейцарія — Німеччина відбудеться 23 червня, о 22:00.