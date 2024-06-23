Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Бельгії прокоментував перемогу над Румунією.

Напередодні збірна Бельгії обіграла Румунію в матчі другого туру чемпіонату Європи-2024.

Бельгія — Румунія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "Червоних дияволів" Тімоті Кастань прокоментував виступ своєї команди.

"Ми сьогодні дуже добре зіграли. Ми повинні були забити більше голів, щоб почуватися комфортніше, але ми все одно свого досягли.

У першому матчі на турнірі ми не забили гол, і сьогодні теж багато гольових моментів змарнували, однак і двох голів для перемоги вистачило", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі Бельгія гратиме проти України 26 червня, о 19:00.