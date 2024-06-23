Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Всі команди у групі Е після 2-х зіграних турів набрали по три пункти.

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску поспілкувався з журналістами після програного матчу 2-го туру Євро-2024 збірній Бельгії (0:2). Цитує румунського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Ми почали матч окремими помилками, і відійти від того голу на початку було важко. У нас був план Б, але протистояти третій за рейтингом команді важко, а везіння не було. У другому таймі ми оговталися, стали більш ініціативними, створили низку моментів та справді дали бій Бельгії. Думаю, ще б трохи концентрації — і могли б провести гру інакше. У нас було три-чотири явних моменти: гольові нагоди мали Дрегушин, Ман, Раціу та Міхейле.

Це висококласний суперник: у наявності — швидкість, міць, вибухова гра. Досконала команда. Це претендент на титул. Ми не здавалися, б'ючись щосили. Другий тайм провели краще. Якби пощастило, могли відібрати один пункт. Шанси зрівняти рахунок були.

В нас найскладніша група на Євро, але ми нагорі й розраховуємо зараз тільки на свої сили.

Найбільше мене засмутив другий гол, тому що ми не розібралися, як його уникнути. Тепер настає момент зрозуміти, наскільки ми сильні, щоб подолати цю ситуацію. Дуже важливо, щоб вболівальники продовжували підтримувати команду, тому що йти далі ми зможемо тільки разом. Зараз настає момент правильного настрою, оскільки ми усвідомлюємо, що є ризик залишитися ні з чим", — сказав румунський фахівець.