Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Андрій Миколайович розізлився не на жарт.

Гравець збірної України Олександр Зінченко розповів, як Андрій Шевченко поспілкувався з гравцями "синьо-жовтих" після поразки від Румунії (0:3) у 1-му турі Євро-2024. Наводить слова нашого універсала офіційний сайт УАФ.

"Я був на допінгу після першої гри. Повернулися з Довбиком останніми. Знаю, що була теорія з Шевченком, але, на жаль, нас з Артемом там не було, а може, й на щастя. Бо отримали на горіхи всі.

Тут, як я і казав, всю ту порцію критики, слова, проговорені після матчу і тренерським штабом, і ми один одному — все було по заслугах. Тому що так грати було не можна", — сказав Зінченко.