Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Угорщини прокоментував перемогу над Шотландією.

Збірна Угорщини в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 в квартеті A переграла Шотландію.

Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "чарівних мадярів" Ендре Ботка прокоментував виступ власної команди.

"У стартові 15 хвилин ми були притиснуті до власного штрафного, і розуміли, що треба щось змінювати.

Я був поруч із Воргою під час того інциденту, це було шокуюче, але, на щастя, із ним усе гаразд. Тепер ми будемо вболівати за його здоров’я й сподіваємось, що все буде добре", — заявив угорський виконавець.

Збірна Угорщини з трьома заліковими балами посіла підсумкову третю сходинку турнірної таблиці й чекатиме на завершення решти матчі туру.