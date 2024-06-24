Захисник Угорщини прокоментував перемогу над Шотландією.
Ендре Ботка, Gttty Images
24 червня 2024, 07:40
Збірна Угорщини в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 в квартеті A переграла Шотландію.
Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри захисник "чарівних мадярів" Ендре Ботка прокоментував виступ власної команди.
"У стартові 15 хвилин ми були притиснуті до власного штрафного, і розуміли, що треба щось змінювати.
Я був поруч із Воргою під час того інциденту, це було шокуюче, але, на щастя, із ним усе гаразд. Тепер ми будемо вболівати за його здоров’я й сподіваємось, що все буде добре", — заявив угорський виконавець.
Збірна Угорщини з трьома заліковими балами посіла підсумкову третю сходинку турнірної таблиці й чекатиме на завершення решти матчі туру.