Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Німеччини прокоментував нічию проти Швейцарії.

У заключному турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 збірна Німеччини зіграла внічию проти Швейцарії.

Швейцарія — Німеччина 1:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "наті" Ілкай Гюндоган прокоментував виступ власної команди.

"Чесно кажучи, я не думаю, що ми могли б розраховувати на щось більше, аніж нічия, за ходом цієї гри. Це був дуже важкий матч для нас. Ми мали хороші шанси, але зрівняли рахунок дуже пізно для того, щоб спробувати перемогти.

Однак ми виграли в підсумку групу, тож тепер також можемо отримати вигоду від цього забитого м’яча, але вже в наступній грі.

Сьогодні ж ми намагались бодай якось утримати свої позиції. Із точки зору гри, вона була не на тому рівні, який ми демонстрували до цього.

Можливо, ми занадто рано передавали м’яч уперед, не будучи готовими робити щось далі. Звичайно, нам би всім хотілось знову виграти гру і знову створити свою магію на полі.

Але це може зміцнити наші сили на наступні кілька тижнів. Зрештою, ми виграли групу. У футболі результат часто доводить, що ти правий. Тож цей гол був дуже важливим для командного духу", — заявив німецький виконавець.

Збірна Німеччини за груповий етап здобула сім залікових балів, тому фінішувала першою в групі A.