Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Юліана Нагельсманна врятувалась від поразки в компенсований час.

Чемпіонат Європи-2024 в Німеччині минає настільки швидко, що, уявіть тільки собі, ми вже відіграли два повних тури на груповому етапі, а це реально приблизно половина шляху за сумарною кількістю протистоянь на турнірі. І все ж таки, вирішальний раунд було розпочато. Із квартету A, бо це банально за алфавітом. При цьому в перший день третього туру був задіяний лише один часовий слот.

Швейцарія та Німеччина з’ясовували стосунки у Франкфурті-на-Майні в статусі лідерів групи, тоді як Шотландія та Угорщина в Штутгарті вирішували поміж собою, хто вилітатиме вже за підсумками вечора. Окрім цього, футболісти Мурата Якина та Юліана Нагельсманна ще й піклувались про те, хто з них стане першим у квартеті, бо від цього напряму залежав потенційний суперник у 1/8 фіналу, і варіанти для другого місця групи A там вимальовуються дуже складні.

При цьому в Нагельсманна двічі поспіль відіграв один і той самий стартовий склад, і навіть малодосвідчений уболівальник зробить із цього висновок, що, напевно, хлопцям треба дати перепочити трохи. Проте в "Бундестім" наразі порядки інакші. Якщо система працює, то це вона сточує кадри, а не кадри намагаються нею управляти на власний розсуд. Отже, німці вийшли грати втретє поспіль тим самим стартовим складом.

І доволі швидко при цьому з’ясувалось, що ця їхня одинадцятка вже наїлась футбол за останні декілька днів. Банально не вистачало свіжості господарям турніру, тоді як Якин відмінно підготував свій колектив у тактичному плані, і оскільки суперники нічого нового не намагались демонструвати, то Швейцарія просто читала їхню гру наперед.

Звісно, не завжди це виходило, бо різницю в класі виконавців усе одно нікуди діти, проте у футболі на стримування потенціалу суперників "наті" це дуже допомогло. Німеччина забила гол на 19 хвилині зусиллями Андріха, який здалеку з лівого флангу дав під ближню стійку, а Зоммер просто проґавив момент удару. Усе б нічого, якби Мусіала до цього під час прострілу з лівого флангу від Міттельштедта до центру штрафного в підкаті не зіграв проти одного із захисників. Із фолом, як довів VAR.

Скасований гол німці ніби й не помітили — намагались грати на м’ячі, хоча звичного домінування від них ми в першому таймі так і не побачили. Та й моментів гольових було обмаль що до гола, що після цього, тож до Нагельсманна з часом ставало дедалі більше запитань. А тут ще й суперники забили на 28 хвилині, коли "Бундестім" привезла собі в захисті, і з передачі Фройлера з лівого флангу штрафного в дотик пробив під поперечу Ндоє.

Ніхто на такий підсумок першого тайму не очікував, але маємо те, що маємо. Німеччина грала в футбол, який їй останнім часом непритаманний — млявий і нудний, без швидкого просування, великої кількості індивідуальних дій та без системи на сам кінець. Усе, що було в німців на той момент, це контроль м’яча — тут Швейцарія допомогла, віддавши його повністю.

І це спрацювало проти команди Якина, але на дистанції. І весь цей час німці мали чинити тиск на чужі ворота, во ці контратаки суперників Ноєра відверто бентежили. Ще й змушували зайвий раз працювати, рятуючи команду від 0:2 й позбавлення будь-яких шансів на успіх. Але з часом моментів у німців ставало все ж таки більше, і з фактично останньої подачі з лівого флангу від Раума Фюллькруг таки забив головою. Із появи на полі на заміну, класика його гри.

У підсумку, збірна Швейцарії із п’ятьма здобутими заліковими балами посіла друге місце, тоді як Німеччина набрала сім очок та фінішувала першою.Швейцарія — Німеччина 1:1Ндоє, 28 — Фюллькруг, 90+2Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер, Фройлер, Джака, Ебішер — Ндоє (Амдуні, 65), Рідер (Варгас, 65) — Емболо (Дуа, 65).Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та (Раум, 61), Міттельштедт (Шлоттербек, 61) — Андріх (Беєр, 65), Кроос — Мусіала (Фюллькруг, 76), Гюдоган, Вірц (Сане, 76) — Гаверц.Попередження: Ндоє, Джака, Відмер — Та