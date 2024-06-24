Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У форварда травма.

Нападник збірної Чехії Патрік Шик навряд чи зіграє в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату Європи 2024 року зі збірною Туреччини.

Шик через пошкодження був замінений у другому таймі матчу з Грузією (1:1), у якому він забив єдиний гол у чехів. Гравцеві діагностували травму литкового м'яза.

Його вихід на поле у вирішальному матчі для чехів, які претендують на вихід у плей-оф Євро-2024, малоймовірний, повідомляє iROZHLAS.

Матч Чехія — Туреччина відбудеться в Гамбурзі 26 червня. Початок гри — о 22:00.