Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Албанія та Іспанія.

Албанія зіграє проти Іспанії в Дюссельдорфі в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в квартеті B.

Сілвіньйо, після нічиєї проти Хорватії (2:2) .залучив до стартового складу Балліу на правому фланзі захисту.

Луїс де ла Фуенте, на тлі перемоги над Італією (1:0), використав із перших хвилин Раю в рамці воріт, тоді як Лапорт залишився єдиним незміненим у обороні, Меріно та Субіменді утворять нову пару в опорній зоні, а Ферран, Ольмо та Оярсабаль розташуються над ними. Хоселу гратиме на вістрі атаки.

Албанія: Стракоша — Балліу, Джимсіті, Аєті, Мітай — Рамадані, Асллані — Асані, Лачі, Байрамі — Манай.

Запасні: Беріша, Кастраті, Хісай, Г'язула, Броя, Міхай, Сефері, Беріша, Мучі, Ісмайлі, Абраші, Кумбулла, Алії, Ходжа.



Іспанія: Рая — Навас, Вівіан, Лапорт, Грімальдо — Субіменді, Меріно — Ферран Торрес, Ольмо, Оярсабаль — Хоселу.

Запасні: Реміро, Сімон, Карвахаль, Ле Норман, Мората, Руїс, Баена, Вільямс, Ямал, Педрі, Кукурелья, Фермін.



Гра Албанія — Іспанія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.