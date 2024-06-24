Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна Англії розчаровує на Євро.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про критику на адресу його команди. Цитує англійського фахівця ESPN.

"Такий світ, у якому ми живемо. Я не звертаю на це уваги, для мене це абсолютно не важливо. Для мене важливо те, що я маю спрямовувати гравців, щоб вони впевнено пройшли цей турнір.

Ми висококласна команда, і ми повністю розуміємо, що все, що ми робимо, буде ретельно вивчатися. Мені дуже комфортне таке життя, і мені не потрібно залучатися до чогось ззовні, тому що я сам свій головний критик, думаю, як і всі наші гравці збірної.

Тож, якщо ми будемо прислухатися до зовнішньої критики, це навряд чи допоможе нам стати кращими", — заявив Саутгейт.