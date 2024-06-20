Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич дав свій коментар щодо гри з датчанами.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився коментарем після нічиєї з Данією у другому турі групового етапу Євро-2024 (1:1).

"Очевидно, що ми виступили не так добре, як сподівалися. На даний момент ми недостатньо добре використовуємо м'яч, і нам потрібно знайти рішення цієї проблеми.

Нам потрібно краще тиснути на суперників, ніж у зіграних двох матчах. Наразі ми граємо не так, як хотілося б", — цитує Саутгейта УЄФА.

На Football.ua доступний огляд матчу Данія — Англія.