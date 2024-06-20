Керманич дав свій коментар щодо гри з датчанами.
ГАРЕТ САУТГЕЙТ, GETTY IMAGES
20 червня 2024, 22:30
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився коментарем після нічиєї з Данією у другому турі групового етапу Євро-2024 (1:1).
"Очевидно, що ми виступили не так добре, як сподівалися. На даний момент ми недостатньо добре використовуємо м'яч, і нам потрібно знайти рішення цієї проблеми.
Нам потрібно краще тиснути на суперників, ніж у зіграних двох матчах. Наразі ми граємо не так, як хотілося б", — цитує Саутгейта УЄФА.
На Football.ua доступний огляд матчу Данія — Англія.