Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за понеділок, 24 червня.

До вашої уваги огляд ігрового дня чемпіонату Європи-2024 за 24 червня.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

Група B. Хорватія — Італія 1:1

Голи: Модрич, 55 - Дзакканьї, 90+8

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич (Маєр, 80), Брозович, Ковачич (Перішич, 71) — Сучич (Іванушец, 70), Крамарич (Юранович, 90), Пашалич (Будімір, 46)

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дарміан (Фаджолі, 81) — Барелла, Жоржиньо (Дзакканьї, 81) — Распадорі (Скамакка, 75), Пеллегріні (Фраттезі, 46), Дімарко (К'єза, 60) — Ретегі

Попередження: Сучич, Іванушец, Понграчич, Станішич, Брозович, Модрич — Калафіорі, Фаджолі.

Група B. Албанія — Іспанія 0:1

Гол: Торрес, 13



Албанія: Стракоша — Балліу, Джимсіті, Аєті, Мітай — Рамадані, Асллані — Асані (Асані, 81), Лачі (Беріша, 70), Байрамі (Ходжа, 70) — Манай (Броя, 58).



Іспанія: Рая — Навас, Вівіан, Лапорт (Ле Норма, 46), Грімальдо — Субіменді, Меріно — Ферран Торрес (Ямал, 72), Ольмо, Оярсабаль (Фермін, 61) — Хоселу (Мората, 72).



Попередження: Байрамі, Беріша — Вівіан.

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ

Подвиг дня — забіг і асист Калафіорі

Італії не можна було програвати Хорватії. В іншому разі, все могло погано завершитися для колективу Лучано Спаллетті.

Одним із героїв зустрічі проти хорватів (1:1) став Ріккардо Калафіорі. 22-річний захисник здійснив сміливий прохід із центру поля, після чого віддав пас на Маттіа Дзакканьї — форвард не пробачив Хорватії, зробивши рахунок нічийним.

Відео голу:

Джокер дня — Маттіа Дзакканьї

Майже в кожному ігровому дні є свої джокери. І цього разу ним став нападник збірної Італії Маттіа Дзакканьї. Футболіст Лаціо вийшов на поле на 81-й хвилині гри, а на 90+8-й забив ключовий гол, який вивів його команду в плей-оф.

А все йшло до того, що участь Італії в плей-оф перебувала б під питанням. Але сталося те, що сталося — італійці пройшли далі.

Несподіванка дня — 10 змін у стартовому складі Іспанії

І таке буває. Рідко, але буває. Збірна Іспанії в матчі проти Албанії (1:0) зробила десять замін у стартовому складі! Лише один Емерік Лапорт — єдиний, хто грав проти Італії та вийшов у стартовому складі з албанцями.

Ризик більш ніж виправдав себе — Іспанія й так була вже в плей-оф, але на останок ще обіграла албанців.

Зазначимо, що в історії чемпіонату Європи було всього три випадки, коли команда робила 10 замін у складі порівняно з попереднім матчем:

Іспанія проти Греції (2008);

Іспанія проти Італії (2008);

Іспанія проти Албанії (2024).

Сум дня — Модрич майже напевно провів останній матч на великому турнірі за збірну (або навіть взагалі)

Лука Модрич цілком міг стати героєм матчі проти збірної Італії, якби кінцевий рахунок був би на користь хорватів. На 55-й хвилині гри досвідчений хорват забив у ворота збірної Італії, але на 98-й хвилині Дзакканьї звів гру до нічиєї.

Цей результат навряд чи влаштує збірну Хорватії. Найімовірніше, легендарний Лука Модрич провів останній матч за національну команду. Принаймні на великому турнірі.

Найкращі бомбардири

Цікаві факти

- Англія, Франція та Нідерланди вийшли в плей-оф Євро-2024.

- Шанси Хорватії вийти в плей-оф Євро з 3-го місця з 2 очками і різницею голів "мінус 3" — 2,65% (Opta).

- Іспанія виграла всі матчі групового етапу Євро. Крім неї лише Португалія може набрати 9 очок (якщо обіграє Грузію).

- Албанія посіла 4-е місце в групі та вилетіла з Євро-2024.

- Збірна Італії зіграє в плей-оф Євро-2024.

Команда Лучано Спаллетті зіграла внічию з Хорватією (1:1) у завершальному турі групового етапу і з 4 очками фінішувала на другій сходинці в групі В, пропустивши вперед тільки Іспанію.

Італійці вийшли в 1/8 фіналу чемпіонату Європи вп'яте поспіль. Вони є чинними чемпіонами і в плей-офф зустрінуться зі Швейцарією.

- Лука Модрич встановив рекорд Євро, забивши Італії.

Півзахисник збірної Хорватії відкрив рахунок на 55-й хвилині заключного туру групового етапу Євро-2024, успішно зігравши на добиванні. За хвилину до цього він не реалізував пенальті.

Модрич забив у 38 років і 289 днів і став найстаршим автором гола в історії чемпіонатів Європи.

Він побив рекорд австрійця Івіци Вастича, який у 38 років і 257 днів забив Польщі на Євро-2008 (1:1).

- Хорватія двічі не реалізувала пенальті на Євро-2024.

У 3-му турі групового етапу проти Італії Лука Модрич не реалізував пенальті, призначений після влучання м'яча в руку Давіде Фраттезі. Джанлуїджі Доннарумма відбив удар капітана хорватської збірної.

Раніше хорватам не вдалося реалізувати 11-метровий удар у матчі з Іспанією (0:3) — тоді не забив нападник Бруно Петкович.

РОЗКЛАД ТРАНСЛЯЦІЙ ТА НАСТУПНИХ МАТЧІВ