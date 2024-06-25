Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роман розповів про конкуренцію за позицію центрфорварда в збірній.

Нападник збірної України Роман Яремчук поділився досвідом конкуренції з Артемом Довбиком.

"У нас чудові стосунки на полі та за його межами. Є здорова конкуренція, і я його дуже поважаю, завжди радію його голам у Жироні та у збірній.

Для збірної це краще, і для мене особисто це краще, бо я зростаю завдяки такій конкуренції. Дякую йому за те, що він до цього теж ставиться нормально. Є люди, які до конкуренції ставляться зовсім інакше, а в нас із ним добрі стосунки, і це справді підкуповує", — вважає Яремчук.

У Яремчука 16 голів в збірній за 52 матчі, Довбик відзначився 10 влучними ударами в 30 поєдинках.