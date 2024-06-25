Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хорват отримав визнання від УЄФА.

Найкращим гравцем матчу Хорватія – Італія (1:1) в третьому турі Євро було визнано 38-річного півзахисника хорватської збірної Луку Модрича.

Хавбек Реала спочатку не реалізував пенальті, але у наступній атаці зумів реабілітуватися та забив. Нагадаємо, Модрич став найстаршим автором голу в історії чемпіонатів Європи.

Раніше Лука Модрич прокоментував нічию з Італією.

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