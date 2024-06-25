Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 25 червня 2024, 11:46 Модрич став найкращим гравцем матчу Хорватія — Італія на Євро-2024 Хорват отримав визнання від УЄФА. Лука Модрич, УЄФА 25 червня 2024, 11:46 Найкращим гравцем матчу Хорватія – Італія (1:1) в третьому турі Євро було визнано 38-річного півзахисника хорватської збірної Луку Модрича. Хавбек Реала спочатку не реалізував пенальті, але у наступній атаці зумів реабілітуватися та забив. Нагадаємо, Модрич став найстаршим автором голу в історії чемпіонатів Європи. Раніше Лука Модрич прокоментував нічию з Італією. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як нічия італійців з хорватами зіграла на руку Україні: нові розклади для команди Реброва Люди Лука Модрич Команди Італія Хорватія Джерела Офіційний сайт УЄФА Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте