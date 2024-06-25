Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 25 червня 2024, 11:08 Дзакканьї забив найпізніший гол збірної Італії на чемпіонатах Європи Історичне досягнення Маттіа Дзакканьї. Маттіа Дзакканьї, gettyimages 25 червня 2024, 11:08 Італія зіграла внічию з Хорватією (1:1) у матчі третього туру Євро-2024. Врятував "Скуадру Адзурру" від поразки гол нападника Лаціо Маттіа Дзакканьї. Форвард зрівняв рахунок на останніх секундах гри. Цей гол став найпізнішим м'ячем збірної Італії на чемпіонатах Європи. Маттіа забив на 97-й хвилині та 19-й секунді. 97:19 — Mattia Zaccagni's is the latest goal scored by Italy (excl. extra-time) at the UEFA European Championships (97 minutes and 19 seconds). Providential.#EURO2024 #CroatiaItaly pic.twitter.com/3Rw08rdfVE — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 24, 2024 ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як нічия італійців з хорватами зіграла на руку Україні: нові розклади для команди Реброва Люди Маттіа Дзакканьї Команди Італія Хорватія Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте