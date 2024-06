Італія зіграла внічию з Хорватією (1:1) у матчі третього туру Євро-2024. Врятував "Скуадру Адзурру" від поразки гол нападника Лаціо Маттіа Дзакканьї.

Форвард зрівняв рахунок на останніх секундах гри. Цей гол став найпізнішим м'ячем збірної Італії на чемпіонатах Європи. Маттіа забив на 97-й хвилині та 19-й секунді.

97:19 — Mattia Zaccagni's is the latest goal scored by Italy (excl. extra-time) at the UEFA European Championships (97 minutes and 19 seconds). Providential.#EURO2024 #CroatiaItaly pic.twitter.com/3Rw08rdfVE