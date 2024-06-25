Італія зіграла внічию з Хорватією (1:1) у матчі третього туру Євро-2024. Врятував "Скуадру Адзурру" від поразки гол нападника Лаціо Маттіа Дзакканьї.

Форвард зрівняв рахунок на останніх секундах гри. Цей гол став найпізнішим м'ячем збірної Італії на чемпіонатах Європи. Маттіа забив на 97-й хвилині та 19-й секунді.

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