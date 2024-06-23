Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua проаналізував, які шанси у "синьо-жовтих" на вихід із групи.

Збірна Румунії програла Бельгії у другому турі Євро-2024. Що далі?

У квартеті всі команди мають по три очки перед останнім туром.

Якщо Україна програє Бельгії, а Словаччина програє Румунії – Україна займе третє місце з мінімальними шансами на плей-оф;

Якщо Україна програє Бельгії, а Словаччина не програє Румунії – Україна опиниться на останньому місці;

Якщо Україна переможе Бельгію, а Словаччина не програє Румунії – Україна посіде перше місце;

Якщо Україна переможе Бельгію, а Словаччина програє Румунії – Україна займе друге місце;

Якщо Україна зіграє з Бельгією внічию, а Словаччина переможе Румунію – Україна посіде третє місце з гарними шансами на наступний етап;

Якщо Україна зіграє з Бельгією внічию, а Словаччина програє Румунії – Україна також посіде третє місце з хорошими шансами на продовження в турнірі.

І наостанок, найбільш цікавий сценарій:

Якщо Україна зіграє внічию з Бельгією, а Румунія і Словаччина також не визначать переможця – всі команди наберуть по чотири очки, і рішення падатиме на тай-брейк, що, в цьому випадку, буде дуже невигідним для України.

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