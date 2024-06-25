Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи D, у якому зіграють Нідерланди та Австрія.
Доніелл Мален, Getty Images
25 червня 2024, 18:23
Нідерланди та Австрія зіграють у Берліні в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в квартеті D.
Рональд Куман, після нічиєї проти Франції (0:0), залучив до стартового складу Гертрейду праворуч у захисті, тоді як Мален гратиме над ним у атаці.
Ральф Рангнік, на тлі перемоги нд Польщею (3:1), використав із перших хвилин Вебера та Прасса до лінії захисту, тоді як Віммер та Шмід гратимуть на флангах атаки.
Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, де Врей, ван Дейк, Аке — Рейндерс, Схаутен, Веерман — Мален, Депай, Гакпо.
Запасні: Бейлов, Флеккен, де Лігт, Сімонс, Вейналдум, Веггорст, Фрімпонг, ван де Вен, Блінд, Броббі, Матсен, Зіркзе, Думфріс, Бергвейн, Гравенберх.
Запасні: Лінднер, Гедль, Траунер, Дансо, Грегорич, Керфельд, Мвене, Кайнц, Баумгартнер, Лаймер, Данилюк, Зайдль, Вайманн, Ентруп, Грюль.
Австрія: Пенц — Пош, Вебер, Лінгарт, Прасс — Зайвальд, Грілліч — Віммер, Забітцер, Шмід — Арнаутович.
Гра Нідерланди — Австрія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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