Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи D, у якому зіграють Нідерланди та Австрія.

Нідерланди та Австрія зіграють у Берліні в рамках третього туру чемпіонату Європи-2024 в квартеті D.

Рональд Куман, після нічиєї проти Франції (0:0), залучив до стартового складу Гертрейду праворуч у захисті, тоді як Мален гратиме над ним у атаці.

Ральф Рангнік, на тлі перемоги нд Польщею (3:1), використав із перших хвилин Вебера та Прасса до лінії захисту, тоді як Віммер та Шмід гратимуть на флангах атаки.

Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, де Врей, ван Дейк, Аке — Рейндерс, Схаутен, Веерман — Мален, Депай, Гакпо.

Запасні: Бейлов, Флеккен, де Лігт, Сімонс, Вейналдум, Веггорст, Фрімпонг, ван де Вен, Блінд, Броббі, Матсен, Зіркзе, Думфріс, Бергвейн, Гравенберх.



Австрія: Пенц — Пош, Вебер, Лінгарт, Прасс — Зайвальд, Грілліч — Віммер, Забітцер, Шмід — Арнаутович.