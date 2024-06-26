Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 26 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 між собою зіграють збірні Чехії та Туреччини.

Чехія — Туреччина

Середа, 26 червня, 22:00, стадіон Фолькспаркштадіон, Гамбург. Арбітр зустрічі — Іштван Ковач

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Після поразки від Португалії у першому матчі чехи опинилися в серйозній скруті, коли Георгій Мікаутадзе холоднокровно реалізував пенальті в компенсований час першого тайму; однак Шик завдав удару у відповідь, забивши свій шостий гол за сім виступів на чемпіонаті Європи.

Незважаючи на те, що команда Івана Гашека не змогла виявити переможця, тепер її доля у власних руках і вона прямує до драматичного фіналу групи F, в якому три команди боротимуться за одну путівку до 1/8 фіналу, що залишиться за Португалією.

Чехи можуть посісти друге місце, якщо переможуть Туреччину, а Грузія не розгромить "Селекао" в Гельзенкірхені, але якщо обидві команди переможуть, то їх розділить лише різниця м'ячів.

Нічия все ще може завершити шлях Чехії на груповому етапі, в той час як у разі поразки вони точно не зможуть потрапити до раунду плей-оф.

Команда Гашека приїхала до Німеччини на хвилі п'яти перемог поспіль — переважно в товариських матчах — але перед таким важливим протистоянням вони виграли лише чотири з останніх 15 матчів, на які були поставлені високі ставки.

Туреччина, тим часом, може бути більш натхненною, зазирнувши в підручники історії, адже вона виходила переможцем у двох попередніх зустрічах з Чехією на Євро — обидва рази у фінальній групі.

За вражаючою перемогою 3:2 у 2008 році послідувала перемога 2:0 вісім років потому, і, зробивши це три з трьох у середу, "півмісяцеві зірки" забронювали б собі місце в наступному раунді.

Орієнтовні склади

Чехія: Станек — Голеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Барак, Провод, Доудера — Гложек, Хітіл.

Туреччина: Алтай Байиндир — Мерт Мюлдюр, Меріх Демірал, Каан Айхан, Ферді Кадиоглу — Ісмаїл Юксек, Хакан Чалханоглу — Ірфан Кахведжі, Арда Гюлер, Кенан Йилдиз — Бариш Алпер Йилмаз.

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