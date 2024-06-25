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Франція - Польща, Getty Images
25 червня 2024, 22:20
Збірна Франції у матчі третього туру групової стадії Євро-2024 не змогла обіграти Польщу (1:1), чим ускладнила собі життя у плей-оф.
Рахунок у матчі було відкрито на 56 хвилині зусиллями Кіліана Мбаппе, який реалізував пенальті та забив свій перший м'яч на турнірі.
Команда Міхала Пробєжа не здалася і на 79 хвилині відповіла тією самою монетою — Роберт Левандовські з другої спроби реалізував пенальті. При цьому першу спробу поляк не реалізував після сейву Майка Меньяна, який заступив за лінію воріт.
Відео найкращих моментів та огляд матчу Франція — Польща на Євро-2024:
Франція — Польща 1:1
Голи: Мбаппе, 56 (пен.) — Левандовські, 79 (пен.).
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Чуамені (Фофана, 81), Канте (Грізманн, 61), Рабьо (Камавінга, 61) — Дембеле (Коло Муані, 86), Мбаппе, Баркола (Жиру, 61).
Польща: Скорупські — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Модер, Зелінські, Залевські (Свідерські, 68) — Шиманські (Скураш, 68), Левандовські, Урбанські.
Попередження: Рабьо — Залевські, Давідович, Свідерські.