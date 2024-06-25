Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 25 червня 2024 року.

Збірна Франції у матчі третього туру групової стадії Євро-2024 не змогла обіграти Польщу (1:1), чим ускладнила собі життя у плей-оф.

Рахунок у матчі було відкрито на 56 хвилині зусиллями Кіліана Мбаппе, який реалізував пенальті та забив свій перший м'яч на турнірі.

Команда Міхала Пробєжа не здалася і на 79 хвилині відповіла тією самою монетою — Роберт Левандовські з другої спроби реалізував пенальті. При цьому першу спробу поляк не реалізував після сейву Майка Меньяна, який заступив за лінію воріт.

Відео найкращих моментів та огляд матчу Франція — Польща на Євро-2024:

Франція — Польща 1:1

Голи: Мбаппе, 56 (пен.) — Левандовські, 79 (пен.).

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Чуамені (Фофана, 81), Канте (Грізманн, 61), Рабьо (Камавінга, 61) — Дембеле (Коло Муані, 86), Мбаппе, Баркола (Жиру, 61).

Польща: Скорупські — Беднарек, Давідович, Ківьор — Франковські, Модер, Зелінські, Залевські (Свідерські, 68) — Шиманські (Скураш, 68), Левандовські, Урбанські.

Попередження: Рабьо — Залевські, Давідович, Свідерські.