Австрійський хавбек відзначився результативним ударом.
Марсель Забітцер, Getty Images
25 червня 2024, 21:42
Півзахисника збірної Австрії Марселя Забітцера визнано найкращим гравцем матчу Євро-2024 проти Нідерландів.
Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь австрійської збірної, яка зрештою очолила групу D, випередивши Францію та Нідерланди.
У цій зустрічі 30-річний австрієць забив переможний гол для своєї команди та зробив 71% точних передач. Він пробіг 10,6 км, а швидкість його ривка становила 31,8 км/год.
Загалом Забітцер провів 81 матч за збірну, в яких забив 18 голів та віддав 14 асистів.
Додамо, що найкращим гравцем паралельного матчу Франція — Польща було визнано польського воротаря Лукаша Скорупські.