Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Австрійський хавбек відзначився результативним ударом.

Півзахисника збірної Австрії Марселя Забітцера визнано найкращим гравцем матчу Євро-2024 проти Нідерландів.

Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь австрійської збірної, яка зрештою очолила групу D, випередивши Францію та Нідерланди.

У цій зустрічі 30-річний австрієць забив переможний гол для своєї команди та зробив 71% точних передач. Він пробіг 10,6 км, а швидкість його ривка становила 31,8 км/год.

Загалом Забітцер провів 81 матч за збірну, в яких забив 18 голів та віддав 14 асистів.

Додамо, що найкращим гравцем паралельного матчу Франція — Польща було визнано польського воротаря Лукаша Скорупські.