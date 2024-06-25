Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Для 33-річного поляка це була перша гра на турнірі.

Воротар збірної Польщі Лукаш Скорупські був визнаний найкращим гравцем матчу третього туру групового етапу Євро-2024 проти Франції.

Матч закінчився з рахунком 1:1 після двох забитих пенальті у виконанні Кіліана Мбаппе та Роберта Левандовські.

У цій зустрічі 33-річний поляк, для якого це була перша гра на турнірі, зробив сім сейвів. Максимальна швидкість його ривка – 23,6 км/год.

Загалом для Скорпуські це була лише 12 гра за збірну у тіні Войцеха Щесни. На його рахунку три сухі матчі за 11 пропущених м'ячів.