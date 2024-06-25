Для 33-річного поляка це була перша гра на турнірі.
Лукаш Скорупські, Getty Images
25 червня 2024, 21:22
Воротар збірної Польщі Лукаш Скорупські був визнаний найкращим гравцем матчу третього туру групового етапу Євро-2024 проти Франції.
Матч закінчився з рахунком 1:1 після двох забитих пенальті у виконанні Кіліана Мбаппе та Роберта Левандовські.
У цій зустрічі 33-річний поляк, для якого це була перша гра на турнірі, зробив сім сейвів. Максимальна швидкість його ривка – 23,6 км/год.
Загалом для Скорпуські це була лише 12 гра за збірну у тіні Войцеха Щесни. На його рахунку три сухі матчі за 11 пропущених м'ячів.