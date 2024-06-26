Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представник Панатінаїкоса допоміг своїй збірній вийти до плей-оф Євро-2024.

Центрального півзахисника збірної Словенії Адама Гнезду Черина визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Англії в 3 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок на Кельн Стедіум завершився нудною нічиєю (0:0).

Гнезда Черин відіграв матч від стартового до фінального свистка. Точність пасів 24-річного гравця склала 74%, тоді як максимальна розвинута ним швидкість — 28.2 км/год. Представник Панатінаїкоса протягом поєдинку подолав 11.8 км дистанції.

Нагадаємо, збірна Словенії фінішувала в групі С третьою, вийшовши до плей-оф в якості однієї з чотирьох найкращих команд, які посіли ту ж сходинку в своїх квартетах.