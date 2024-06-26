Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно вирішального матчу на груповому етапі.

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек прокоментував матч з Англією на Євро-2024.

"Не очікував, що вийдемо у плей-оф", — цитує тренера France 24.

"Але показали своєю грою, що заслужили цього, вийшли у плей-оф у матчі проти одного з фаворитів турніру.

На 90-й хвилині Англія мала гольовий момент, але Облак не мав багато роботи. Це був поцілунок долі, нам пощастило. Фарт, якого нам не вистачало в матчі з Сербією, отримали проти Англії".

Завдяки нічиїй зі збірною Англії Словенія вийшла в плей-оф з другого місця в групі.