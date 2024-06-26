Захисник Словенії прокоментував нічию проти Англії.
Ваня Дркушич, Getty Images
26 червня 2024, 10:19
Напередодні збірна Словенії зіграла внічию проти Англії в останньому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.
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Після завершення гри захисник словенців Ваня Дркушич прокоментував виступ власної команди.
"Це щось неймовірне. Кожен із нас мріяв про щось подібне, коли був маленьким хлопчиком і починав свою футбольну кар’єру.
Не тільки наші вболівальники, а й увесь футбольний світ побачив, що ми залишили всі сили на полі.
Ми дійсно боролись — один за всіх, усі за одного, за герб на наших грудях. У підсумку ми досягли успіху, і відчуття дійсно неймовірні", — заявив словенський виконавець.
Збірна Словенії фінішувала третьою в групі C із трьома заліковими балами.