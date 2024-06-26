Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Словенії прокоментував нічию проти Англії.

Напередодні збірна Словенії зіграла внічию проти Англії в останньому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.

Англія — Словенія 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник словенців Ваня Дркушич прокоментував виступ власної команди.

"Це щось неймовірне. Кожен із нас мріяв про щось подібне, коли був маленьким хлопчиком і починав свою футбольну кар’єру.

Не тільки наші вболівальники, а й увесь футбольний світ побачив, що ми залишили всі сили на полі.

Ми дійсно боролись — один за всіх, усі за одного, за герб на наших грудях. У підсумку ми досягли успіху, і відчуття дійсно неймовірні", — заявив словенський виконавець.

Збірна Словенії фінішувала третьою в групі C із трьома заліковими балами.