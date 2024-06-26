На зустріч будуть доступні всі футболісти.
Збірна України, Getty Images
26 червня 2024, 12:26
Збірна України оголосила заявку на матч третього туру групи E у Штутгарті з Бельгією — повідомляє офіційний сайт УАФ.
Офіційна заявка збірної України на матч з Бельгією:
Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.
Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко
Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 14. Георгій Судаков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко,
Нападники: 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 15. Віктор Циганков, 20. Олександр Зубков, 25. Владислав Ванат.
Матч Україна — Бельгія відбудеться 26 червня, о 19:00 за київським часом.