Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Польщі прокоментував нічию проти Франції.

Напередодні збірна Польщі зіграла внічию проти Франції та завершила виступи на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині в рамках групи D.

Франція — Польща 1:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "біло-червоних" Роберт Левандовські прокоментував виступ власної команди та найближче майбутнє.

"Тепер прийшов час насолодитися життям у родинному колі.

Останні кілька років у мене, як і в інших гравців нашої команди, було мало відпусток. Тепер у мене буде більше часу, щоб підготуватись і повернутись до справ у кращій фізичній формі.

Я готовий до наступного сезону. У мого клубу буде новий виклик із новим тренером, і я налаштований позитивно на цю співпрацю.

Хто переможе на Євро? Іспанія, бо ця команда продемонструвала багато якості в перших зустрічах та дуже добре грає в обороні, і разом із тим забила багато голів.

Як на мене, у Іспанії найбільші шанси виграти чемпіонат Європи. Але є також Німеччина або Франція. У одному матчі може статися багато чого, і іноді везіння також відіграє свою роль", — заявив польський виконавець.

Збірна Польщі на турнірі здобула лише один заліковий бал.