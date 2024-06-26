Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі склади команд.

Чехія в матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Туреччини. В стартовому складі команди Гашека з'явиться Антоні Барак, тоді як у турків з перших хвилин зіграє Арда Гюлер.

Чехія: Станек — Голеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Провод, Юрасек — Барак — Хитіл, Гложек

Запасні: Коварж, Ярош, Доудера, Зіма, Влчек, Вітік, Лінгр, Черв, Шульц, Юрасек, Шевчик, Шик, Кухта, Черни, Хори

Туреччина: Гюнок — Мюлдюр, Акайдін, Демірал, Кадіоглу — Юксек, Озджан — Гюлер, Чалханоглу, Їлдиз — Їлмаз

Запасні: Баїндир, Чакир, Каплан, Челік, Айхан, Йокушлу, Кекчю, Язиджи, Кахведжі, Кілічсой, Акгюн, Ожгюн Їлдирим, Актюркоглу, Тосун

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.