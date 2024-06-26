Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представник Наполі продовжує відігравати важливу роль в успіхах своєї збірної.

Найкращим гравцем матчу Словаччина — Румунія в 3 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині визнали опорного півзахисника Станіслава Лоботку, передає офіційний сайт УЄФА.

На Франкфурт Арені виявити сильнішого команди не зуміли, поділивши очки (1:1).

Лоботка з'явився в основній 11-ці збірної Словаччини, відігравши матч повністю. Точність пасів 29-річного гравця склала 94%, тоді як максимальна розвинута ним швидкість — 32.3 км/год. Представник Наполі протягом поєдинку подолав 10.7 км дистанції.

Для Станіслава це друга подібна нагорода. Першу опорник отримав за підсумками матчу проти збірної Бельгії в 1 турі групового етапу Євро-2024.

Нагадаємо, в квартеті Е команда Франческо Кальцони фінішувала третьою, гарантувавши собі місце в 1/8 фіналу плей-оф турніру.