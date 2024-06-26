Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 26 червня 2024 року.

У матчі третього туру групового етапу Євро-2024 збірна Словаччини зустрілася зі збірною Румунії, поділивши з нею очки внаслідок нічийного результату (1:1).

Обидва голи було забито командами ще в першому таймі поєдинку. Спочатку з гри Дуда вивів уперед словаків, після чого Марін реалізував пенальті, зароблене румунами, відновивши паритет у зустрічі. Номінальні гості фінішували в групі Е першими, тоді як номінальні господарі — третіми. Як Румунія, так і Словаччина, братимуть участь в 1/8 фіналу плей-оф Євро-2024.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Словаччина — Румунія у рамках третього туру групового етапу Євро-2024:

Словаччина — Румунія 1:1

Голи: Дуда, 24 — Р. Марін, 37 (пен.)

Словаччина: Дубравка — Пекарік (Дьйомбер, 90), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90) — Коша, Стрелец (Боженік, 70), Гараслін (Суслов, 70)

Румунія: Ніце — Раціу, Дрегуш (Пушкаш, 66), Бурке, Банку — М. Марін — Хаджі (Ман, 66), Р. Марін (Рус, 86), Станчу, Коман (Сореску, 58) — Дрегуш (Пушкаш, 66)

Попередження: Дуда — Бурке, Банку, Пушкаш