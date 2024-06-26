Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 26 червня 2024 року.

У матчі третього туру групового етапу Євро-2024 збірна України зустрілася зі збірною Бельгії, вилетівши з турніру внаслідок нічийного результату (0:0).

Команда Сергія Реброва провела, напевно, найкращий для себе перший тайм на цій стадії, але ні тоді, ні в другій половині зустрічі забити так і не зуміла, як і колектив Доменіко Тедеско. Ця нічия була для "синьо-жовтих" фатальною, тоді як "Червоні Дияволи" дісталися 1/8 фіналу плей-оф ЧЄ в Німеччині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна — Бельгія у рамках третього туру групового етапу Євро-2024:

Україна — Бельгія 0:0

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток (Ярмоленко, 81), Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 58) — Шапаренко (Маліновський, 70), Бражко (Степаненко, 70), Судаков — Яремчук (Ванат, 70), Довбик.

Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фас, Теат, Кастань — де Брюйне, Онана, Тілеманс (Мангаля, 61) — Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 90), Троссар (Карраско, 62).

Попередження: Довбик — Фас.