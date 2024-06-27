Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Португалії прокоментував поразку від Грузії.

Напередодні збірна Португалії в заключному турі чемпіонату Європи-2024 поступилась Грузії.

Грузія — Португалія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "європейських селесао" Роберто Мартінес прокоментував виступ власної команди.

"Це — чиста поразка. Ми почали гру з низькою інтенсивністю, пропустили доволі швидко, і це те, що й було потрібно Грузії.

Ми були недостатньо чіткими в останньому пасі та перед воротами, а їхній голкіпер провів дивовижну гру. Ми намагалися забити, але не змогли, і це змусило Грузію повірити в себе ще більше. Вони заслуговували на перемогу.

Ми намагались забити, але часом нам не щастило.

Я не думаю, що справа полягала в тактиці чи гравцях. Я думаю, що справа була в силі та інтенсивності, яку продемонструвала Грузія. Нам потрібно грати у високому темпі, із високою інтенсивністю. Грузія грала цей матч так, щоб увійти в історію, і ми не відповідали її рівню.

Вони забили ранній гол, потім глибоко захищались і забили нам ще раз поперерві.

Це була остання гра на груповому етапі. Це був день, щоб дати можливість іншим гравцям, гравцям, які нам також потрібні, щоб побачити, як вони справляються і хто може нам допомогти.

Під підготовкою до 1/8 фіналу я маю на увазі більше індивідуальну підготовку кожного з виконавців, тоді як сьогодні ми хотіли провести ротацію, дати іншим гравцям кілька хвилин, щоб команда була більш готовою до гри 1/8 фіналу.

Якщо аналізувати суперників, то варто відзначити воротаря, який провів три роки на найвищому рівні і показав чудову гру, та Кварацхелію, який входить до п’ятірки найкращих дриблерів Європи.

Єдиною несподіванкою було те, що вони зуміли зберегти інтенсивність і віру в перемогу впродовж 90 хвилин, адже лише в останні десять хвилин у нас з’явились реальні шанси забити. Їхній тренер виконав чудову роботу.

Словенія? Легких ігор не буває, і сьогоднішній день був чудовим тому прикладом.

Коли ми перемагаємо, це не тому, що гра була легкою. У нас був товариський матч проти Словенії, але в неділю все буде інакше.

Це збірна, яка грає немов клубна команда: дуже захисна, два дуже впливових нападники, і нам потрібно буде добре підготуватися.

Поразка сьогодні підготує нашу команду краще з психологічної точки зору", — заявив іспанський фахівець.

Португалія набрала шість очок та посіла першу сходинку групи F, тому зіграє в плей-оф проти Словенії.