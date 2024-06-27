Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У таборі французів, другий Євро поспіль відбуваються конфліктні ситуації.

Один з лідерів збірної Франції Антуан Грізманн незадоволений головним тренером "Синіх" Дідьє Дешамом. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

За інформацією джерела, Грізманн незадоволений тим, що Дешам не випустив його в стартовому складі на матч із Польщею. Футболіст хоче отримувати регулярну ігрову практику, щоб підтримувати себе у фізичному та психологічному тонусі.

При цьому наголошується, що між 33-річним гравцем та головним тренером збірної Франції виникла деяка відстороненість. Дешам більше не спілкується близько з Грізманном і не розглядає його, як гравця основного складу.