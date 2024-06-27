Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від тренера стосовно історичної перемоги.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль прокоментував матч з Португалією.

"Чесно кажучи, не пам’ятаю, що говорив гравцям перед матчем, але послання полягало у тому, щоб грати у свій футбол", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

"Діяти дисципліновано, коли м’яч у суперника, та грати, коли він у нас.

Я порадив їм згадати, як вони грали, коли їм було 16-17 років, без сумнівів, і сьогодні вони блискуче впоралися з цим, перевершили всі очікування.

Важко порівнювати часи, коли ти грав і коли на брівці. Ми все ще зосереджені на турнірі, важко усвідомити, чого ми досягли – імовірно, це станеться, коли ми програємо.

У мене не так багато слів, але я дуже пишаюся гравцями через той образ Грузії, який вони продемонстрували у цих трьох матчах. Гордий бути їх тренером".

В матчі зі збірною Португалії Грузія виграла з рахунком 2:0 та вийшла до плей-оф чемпіонату Європи.