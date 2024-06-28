Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легенда Італії — про матч зі Швейцарією в 1/8 Євро.

Глава італійської делегації Джанлуїджі Буффон поділився очікуваннями від майбутнього матчу 1/8 фіналу Швейцарія — Італія.

"Швейцарія – міцна команда. Її непросто здолати. Але швейцарці не завжди виграють, часом у них виникають із цим проблеми.

Ти перемагаєш, якщо граєш із ними на сім чи сім із половиною з десяти. Якщо на шість із половиною з десяти, ти граєш унічию. Якщо ж ти граєш на рівні шість із десяти або нижче, то можна програти", — вважає Буффон.

Матч Швейцарія — Італія відбудеться 29 червня, початок о 19:00.