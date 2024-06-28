Футболіст залишав збірну за сімейними обставинами.
Філ Фоден, Getty Images
28 червня 2024, 10:23
Півзахисник збірної Англії Філ Фоден повернувся до національної команди на Євро-2024. Про це повідомляє ВВС.
Нагадаємо, 24-річний англієць залишив розташування збірної пару днів тому через народження третьої дитини.
На Євро-2024 Фоден провів всі три матчі групового етапу, але результативними діями не відзначився.
Збірна Англії виграла групу С та у 1/8 фіналу зіграє проти Словаччини. Зустріч відбудеться 30 червня о 19.00.