Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст залишав збірну за сімейними обставинами.

Півзахисник збірної Англії Філ Фоден повернувся до національної команди на Євро-2024. Про це повідомляє ВВС.

Нагадаємо, 24-річний англієць залишив розташування збірної пару днів тому через народження третьої дитини.

На Євро-2024 Фоден провів всі три матчі групового етапу, але результативними діями не відзначився.

Збірна Англії виграла групу С та у 1/8 фіналу зіграє проти Словаччини. Зустріч відбудеться 30 червня о 19.00.