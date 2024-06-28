Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник данської збірної поділився своїми думками після виходу із групи на Євро-2024.

Головний тренер збірної Данії Каспер Юльманн прокоментував вихід із групи національної команди на Євро-2024, де данці тричі зіграли внічию.

"Це дещо гірко-солодко. Ми дуже хочемо перемогти. Нам хотілося б відчути почуття перемоги. Найкраще почуття у футболі — це перемога. Думаю, ми зробили все, що могли.

Нам не вистачало гостроти в останній третині поля, а також удачі та, можливо, якості. Але ми дуже раді, що вийшли із групи. Турнір складний, і я думаю, у нас було три дуже складні суперники.

Ми маємо пам'ятати, хто ми. Ми стикаємося з сильною конкуренцією, і це заслуга датського футболу, що ми вже досягли цього. Звичайно, ми чекаємо на фантастичний суботній вечір у Дортмунді", — наводить слова Юльманна прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Євро-2024 Данія зіграє проти Німеччини. Гра відбудеться завтра, 29 червня, о 22:00 за Києвом.