Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На чинних чемпіонів Європи чекає важкий двобій.

Вінгер збірної Італії Маттіа Дзакканьї висловився про матч 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Швейцарії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Збірна Швейцарії — дуже міцна, добре підготовлена команда. У них у складі багато досвідчених футболістів, і деякі з них грають у нашому чемпіонаті.

Треба буде чимало постаратися, щоб пройти до чвертьфіналу. Ми вже подивилися багато відеоматеріалів щодо збірної Швейцарії. Вони грають компактно, б'ються один за одного. Це дуже якісна команда. Нам буде складно, але я впевнений, що ми можемо обіграти будь-якого суперника", — сказав Дзакканьї.