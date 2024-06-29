Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легендарний словак відзначив гру своєї національної команди.

Асистент головного тренера збірної Словаччини Марек Гамшик напередодні матчу 1/8 фіналу проти національної команди Англії поспілкувався з журналістами. Цитує легенду офіційний сайт УЄФА.

"Футбол — як шахи. Грають окремими фігурами, в якийсь момент десь щось відбувається, і на це треба реагувати.

Дуже пишаюся гравцями на цьому турнірі, Франческо Кальцоною та його штабом. Вони виконали фантастичну роботу. Кальцоні довелося нелегко на старті, але він надав команді власного стилю та індивідуальності.

Я порадив Футбольному союзу Словаччини запросити Кальцону для цієї роботи. Пам'ятаю телефонну розмову з ним. Він був на заправці. Франческо відповів мені: "Марек, дай мені, будь ласка, п'ять хвилин". Потім він зателефонував мені і сказав, що згоден стати тренером збірної Словаччини. Решта — історія", — сказав Гамшик.

Нагадаємо, Марек Гамшик є рекордсменом збірної Словаччини по зіграним матчам (138) та забитим голам (26).

Матч між збірними Словаччини та Англії відбудеться 30-го червня, о 19:00 за київським часом.