Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер Швейцарії прокоментував прийдешню гру проти Італії.

Збірна Швейцарії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Італії.

Швейцарія — Італія. Напередодні

Напередодні гри воротар "наті" Янн Зоммер прокоментував настрій усередині колективу.

"Серія пенальті проти Жоржиньо? Ні, я не хочу зустрітись із ним завтра під час пенальті. Ті два його голи були дуже важливими для кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі, але вони вже в минулому, і завтра буде інша історія. Я тут не для того, щоб думати про ці два пенальті, про які ви згадали.

Для мене важливо підготуватись до самої гри, а не стільки до серії пенальті. Я не вивчаю всіх виконавців пенальті перед грою, я зосереджуюсь на грі і на тому, якими можуть бути пенальтисти впродовж 90 хвилин, а не на лотереї пенальті.

На всяк випадок є тренер, який допоможе мені в той конкретний момент.

Атмосфера в команді дійсно чудова, ми всі налаштовані на успіх. Я дуже радий зіграти проти Італії, це буде дуже важливий матч. Я не можу дочекатися, щоб зіграти на цьому прекрасному стадіоні в Берліні.

Побачимо, як там буде, завжди добре захищатись із незламним духом. Досі ми грали з великою відвагою, а завтра буде Італія, яка має чудову атакувальну якість, грає з вертикальними розрізами і є вбивчою на завершенні власних атак. Нам знадобиться відмінна гра в обороні.

Корисно знати суперника зсередини, але я не знаю, чи буде це перевагою дял мене завтра. Італійські футболісти добре відомі, у них дуже великий і якісний склад. У Серії A я перетинався з кількома з цих гравців, я знаю їх, але це не вирішить долю матчу.

Доннарумма? Це дуже сильний воротар, я вже зустрічався з ним раніше. Він дуже молодий, але має великий досвід, бо він почав грати в дуже молодому віці, і це воротар, за яким мені подобається спостерігати.

Тренер воротарів Інтера Спінеллі в минулому тренував Доннарумму в ПСЖ, і мені, як воротареві, завжди приємно спостерігати за колегами з такими якостями.

Швейцарія — фаворит? Ні, я б так не сказав. Ми граємо проти чинних чемпіонів, Італія кілька разів вигравала чемпіонат світу, і тому Італія все ще залишається фаворитом. Але ми будемо готові", — заявив швейцарський виконавець.

Матч Швейцарія — Італія відбудеться 29 червня, о 19:00.