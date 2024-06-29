Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Німеччини прокоментував матч проти Данії.

Збірна Німеччини в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Данії.

Німеччина — Данія. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн розповів про стан власної команди.

"Рюдігер дуже важливий для нашої команди, тому наш медичний відділ робить усе, щоб він повернувся на поле. Сьогоднішнє тренування минуло добре. Станом на зараз він, здається, готовий. Якщо нічого не трапиться, він зможе зіграти.

Я думаю, що на папері друга половина турнірної сітки трохи легша. Але там є команди, які грали краще, аніж деякі з фаворитів.

Я все ще цілком спокійний, ми добре підготовлені. До будь-чого. Якщо ти можеш так сказати, то можеш спокійно лягати спати. Я знаю, чого може досягти ця команда.

Хлопці добре адаптувались під наші вимоги. Зрештою, я сподіваюсь, що зможу виправдати високі очікування всієї країни.

Востаннє я зустрічався з Каспером Юльманном на семінарі в Дюссельдорфі. Це блискучий тренер. Як людина він надзвичайно ввічливий, я говорив з ним про футбол. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним завтра. Я бажаю йому удачі, але я хочу перемогти.

Фюллькруг? Його роль була важливою, тому що він забивав голи. Вам потрібні гравці, які можуть виходити в старті, і вам потрібні гравці, які можуть виходити з лави запасних. Це не завжди лише питання того, хто починатиме гру.

Ідеться також про альтернативи.

І у нас є ці альтернативи, які також можуть принести енергію з лави для запасних. Я вже ухвалив рішення на завтра, але не скажу його вам.

Я взагалі не стежу за всіма цими дискусіями щодо гравців. Ми — тренерський штаб, і ми вирішуємо, хто гратиме. Завтра ввечері ви все побачите, не раніше.

Я не даю жодної інформації наперед. Я нічого не читаю, бо в мене своїх справ вистачає. У нас достатньо досвіду в тренерській команді, навіть без широкого обговорення, щоб знайти хороше рішення на завтра", — заявив німецький фахівець.

Матч Німеччина — Данія відбудеться 29 червня, о 22:00.