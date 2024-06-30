Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 30 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках другого ігрового дня 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Англії та Словаччини.

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

НЕДІЛЯ, 30 ЧЕРВНЯ, 19:00. АРЕНА АУФШАЛЬКЕ, ГЕЛЬЗЕНКІРХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — УМУТ МЕЛЕР (ТУРЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команда Гарета Саутгейта хоч і фінішувала першою в групі С, але все одно отримала чималу порцію здебільшого досить справедливої критики. У 1 турі англійці скромно здолали Сербію (1:0) завдяки голу Джуда Беллінгема. Англія дійсно була тоді сильнішою, але в тому числі з урахуванням того, наскільки погано виглядали серби. У наступному турі англійці поділили очки з Данією (1:1), востаннє забивши на цій стадії.

Нульова нічия в матчі проти Словенії в 3 турі групового етапу дозволила колективу Саутгейта втриматися на першій сходинці турнірної таблиці квартету С. Лише 2 голи в 3 поєдинках і дуже мало створеної біля воріт суперників небезпеки викликали деякі питання у вболівальників. Головне з них наступне: а чи дійсно Англія є головним фаворитом Євро-2024?

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Англія переможе Словаччину з ймовірністю 67% (коефіцієнт 1,46). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Словаччина сенсаційно стартувала на груповому етапі, хоч і мінімально, але здолавши Бельгію (1:0). В 2 турі колективу Франческо Кальцони протистояла Україна. Словаки вийшли вперед у першому таймі, але в другій половині зустрічі пропустили двічі, зазнавши поразки. До заключного туру всі команди квартету Е підходили з рівною кількістю очок, але при цьому за не надто рівних шансів дістатися плей-оф турніру.

Команду Кальцони абсолютно влаштовувала нічия з Румунією. Так само й румунів абсолютно влаштовував нічийний результат поєдинку в 3 турі. У підсумку, команди обмінялися голами в першому таймі та більше не забивали (1:1). Так, словаки фінішували третіми в групі Е, все ж таки діставшись 1/8 фіналу за рахунок рейтингу собі подібних колективів.

Англія та Словаччина раніше зустрічалися 6 разів. У 5 випадках англійці святкували перемогу, тоді як раз було зафіксовано нічийний результат. Різниця забитих-пропущених у подібних поєдинках становить 11 проти 3 голів на користь Англії. Востаннє команди двічі протистояли одна-одній у рамках відбору до чемпіонату світу-2018.

У Трнаві у вересні 2016 року англійці в більшості вирвали мінімальну перемогу (1:0) завдяки голу Адама Лаллани на 90+5 хвилині. У Лондонці у вересні наступного року Англія здобула звитягу з рахунком 2:1. Команди також зустрічалися на груповому етапі Євро-2016 — єдина нічия (0:0) між цими збірними була зафіксована саме тоді.

Якою б не була нинішня збірна Англії, вона лишається явним фаворитом сьогоднішнього протистояння. У матчі проти збірної Словаччини від "Трьох Левів" варто очікувати приблизно й того ж, що вони демонстрували на груповому етапі — мінімуму небезпеки, але з успіхом у вигляді виходу до чвертьфіналу в підсумку. Там на них уже чекає Швейцарія, яка вчора відправила додому Італію (2:0), чинного чемпіона Європи.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Гарет Саутгейт, головний тренер збірної Англії: "[Словаччина] високо пресингує, вони агресивно захищаються, і нам потрібно знайти спосіб подолати цей пресинг, що буде найскладнішим із можливих випробувань. Це дійсно захоплююча частина [турніру]; частина, в якій ніхто не може передбачити, що буде далі, і нам потрібно відшукати свій наступний рівень, у що ми віримо. Ми приїхали сюди не просто для того, щоб вийти з групи. Ми приїхали сюди, щоб спробувати виграти турнір, і нам потрібно грати на достатньо високому рівні, щоб здолати дуже-дуже сильного суперника".

Франческо Кальцона, головний тренер збірної Словаччини: "Ця команда завжди диктувала темп гри з моменту мого призначення. Ми ніколи не віддавали суперникам ініціативу. Коли й робили це, то лише на короткий проміжок часу. Важко сказати, куди ми можемо дійти і де наші межі. Звичайно, Англія є одним із фаворитів турніру. Це буде непросто, але ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти успіху і знову порадувати вболівальників".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АНГЛІЯ: Пікфорд (Евертон) — Вокер (Манчестер Сіті), Стоунз (Манчестер Сіті), Геї (Крістал Пелес), Тріпп'єр (Ньюкасл Юнайтед) — Мейну (Манчестер Юнайтед), Райс (Арсенал) — Сака (Арсенал), Беллінгем (Реал Мадрид), Гордон (Ньюкасл Юнайтед) — Кейн (Баварія)

Заявка збірної Англії:

СЛОВАЧЧИНА: Дубравка (Ньюкасл Юнайтед) — Пекарік (Герта), Вавро (Копенгаген), Шкрініар (ПСЖ), Ганцко (Феєнорд) — Куцка (Слован Братислава), Лоботка (Наполі), Дуда (Верона) — Шранц (Славія Прага), Боженік (Боавішта), Гараслін (Спарта Прага)

Заявка збірної Словаччини:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024

Англія:

Словаччина:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:0

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