Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Італії прокоментував підготовку до гри проти Швейцарії.

Збірна Італії в 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2024 зіграє проти Швейцарії.

Швейцарія — Італія. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті розповів про стан власних підопічних.

"Емоції від очікування таких матчів завжди великі. Джіджі Буффон розповів нам дві тисячі історії про ті моменти перемоги в 2006 році, тому ми повинні спробувати відтворити їх усі.

Ми повинні бути такими ж, як ті хлопці, щоб віддячити їм за ту радість, яку вони нам подарували свого часу.

Стан команди? Бастоні ще потрібно оцінити. Сьогодні він провів кілька тренувань, і це вже змусило нас зітхнути з полегшенням. Дімарко не підлягає відновленню, він вибув. Команда буде грати з чимось, що нагадує захист в 4 гравці, нам доведеться бути більш атакуючими, аніж те, що ви бачили в попередній грі.

Фаджолі? Молоді люди, які підійшли до межі потрапляння до стартового складу, повинні мати простір, на який вони заслуговують. Він своєю природністю у виконанні ролі в центрі поля демонструє це, ми просто повинні мати сміливість дати йому час, на який він заслуговує.

Скамакка? Він може забивати голи в будь-який момент, у нього є ця якість і відчуття голу, ці спалахи, які розривають захист суперників на частини. Але йому значно важче знайти спільну мову з командою.

Я жартував із ним і називав його лінивим, потім ми знову говорили про це, і його це дуже розважало. Але для того, щоб мати можливість постійно проявляти свої якості, він повинен бути завжди в команді, і з цим йому трохи складніше.

Він завжди повинен мати можливість приймати передачі. Тому що інакше він просто набігає зайві метри, коли ви дивитеся на датчики. Його робота зрештою приводить його до мети, але не завжди рухає в правильному напрямку, і це йому трохи шкодить.

Але в Скамакки є якесь особливе відчуття і сила... а ще ці удари, які я все ніяк не можу пригадати серед тих, кого я тренував у своїй кар’єрі. Іноді, якщо я стою за воротами, коли він пробиває, я намагаюсь десь сховатись.

Чи зіграє він завтра? Це ще невідомо. Це — єдиний сумнів, який у мене є. Згодом ми оцінюватимемо вибір на позиції форварда, але між Скамаккою та Ретегі не буде найкращого варіанту, вони обидва дають чудові рішення, і це лише питання того, хто гратиме першим, а хто другим у майбутній грі", — заявив італійський фахівець.

Матч Швейцарія — Італія відбудеться 29 червня, о 19:00.