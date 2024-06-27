Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер грузинської збірної налаштований рішуче в матчі проти одного з фаворитів Євро.

Вінгер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія прокоментував гру з Іспанією в 1/8 фіналу Євро.

"Ми поважаємо збірну Іспанії. Зіграли проти неї багато матчів та дуже добре знаємо. Іспанія та Португалія входять до найсильніших команд, але сьогодні ми показали, що можна перемогти будь-кого.

Легких суперників не буває на чемпіонатах Європи, і самі ми намагатимемося зіграти якнайкраще. Ми кожного поважаємо, але виборюватимемо перемогу", — сказав Хвіча.

Іспанія та Грузія зіграють 30 червня, початок о 22:00.