Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Італії — про виліт своєї команди з Євро-2024 на стадії 1/8 фіналу.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Швейцарії здобула впевнену перемогу над Італією з рахунком 2:0 та вибила чинних чемпіонів Європи з розіграшу турніру.

Головний тренер італійської збірної Лучано Спаллетті поділився емоціями від вильоту своєї команди з континентальної першості, що проходить у Німеччині.

"Я несу відповідальність за те, що сталося, оскільки я обирав склад. Це частина процесу, я тільки знайомлюся з гравцями. Я не задоволений грою, яку ми показали сьогодні ввечері. Я не був задоволений грою проти Іспанії, і я був лише частково задоволений двома іншими матчами. У попередній грі я звинувачував себе в недостатній ротації, тому дав гравцям відпочинок. Ми повинні були зберегти свою високу інтенсивність...

Все це частина процесу. Усі інші тренери провели по 20 матчів до Євро, тоді як у мене було лише десять, і нас завжди критикували: "Ви маєте перемагати, ви маєте перемогти, ви мусите виграти". Потрібен час, щоб трохи краще пізнати свою команду, щоб краще налаштувати ситуацію. У нас також було кілька травмованих гравців, на яких я розраховував.

З точки зору інтенсивності ми були рівнем нижче, і Швейцарія заслужила на перемогу. Майбутнє збірної Італії тепер зводиться до важкого сценарію — нам потрібно значно додати в фізичному плані. У нас є якість, але коли ви втрачаєте інтенсивність протягом 90 хвилин, це очевидно, що першим що спадає на думку — нам треба додавати фізично.

Ми спробували кілька речей у цьому матчі, але я виходжу з думки, що я повинен щось змінити. Це не такий ганебний результат, як люди думають. Ми пройшли через важку групу. Але індивідуальні якості — це другорядне на таких турнірах. І це те, чого ми навчилися за підсумками цього Євро-2024.

Єдиний вердикт — нам потрібно щось змінити. Немає ніякої провини гравців, оскільки відповідальність лежить на мені, вона ніколи не лежить на футболістах. Але я не боюся. Я був під тиском з першого дня, проте я дуже зберігаю спокій та намагаюся змагатися на такому високому рівні", — цитує слова Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

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