Захисник Німеччини прокоментував перемогу над Данією.
Ніко Шлоттербек, Getty Images
30 червня 2024, 09:00
Напередодні збірна Німеччині обіграла Данію в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 й вийшла до наступного раунду змагань.
Німеччина — Данія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри захисник "Бундестім" Ніколас Шлоттербек прокоментував виступ власної команди.
"Я вважаю, що ми зіграли чудову гру. Атмосфера на стадіоні була дивовижною.
Я дуже радий за команду, бо вони заслужили на це своєю важкою працею. Я дуже радий, що ми вийшли до чвертьфіналу.
У мене ще не було провальних виступів у моїй кар’єрі в збірній, тому я дуже радий, що сьогодні ми залишилися із "сухими" воротами. Ми добре захищались і винагородили себе за це двома забитими м'ячами", — заявив німецький виконавець.
Збірна Німеччини продовжить виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія — Грузія.