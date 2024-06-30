Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Німеччини прокоментував перемогу над Данією.

Напередодні збірна Німеччині обіграла Данію в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 й вийшла до наступного раунду змагань.

Німеччина — Данія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "Бундестім" Ніколас Шлоттербек прокоментував виступ власної команди.

"Я вважаю, що ми зіграли чудову гру. Атмосфера на стадіоні була дивовижною.

Я дуже радий за команду, бо вони заслужили на це своєю важкою працею. Я дуже радий, що ми вийшли до чвертьфіналу.

У мене ще не було провальних виступів у моїй кар’єрі в збірній, тому я дуже радий, що сьогодні ми залишилися із "сухими" воротами. Ми добре захищались і винагородили себе за це двома забитими м'ячами", — заявив німецький виконавець.

Збірна Німеччини продовжить виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія — Грузія.