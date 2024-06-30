Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Видатний матч з боку швейцарців.

Капітан збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма підбив підсумки програного матчу національній команді Швейцарії (0:2) в рамках 1/8 фіналу Євро-2024. Його слова наводить tuttomercatoweb.com.

"Боляче вилітати так, ми просимо вибачення у кожного італійця. Сьогодні ми розчарували, вони заслужили на перемогу.

Нам було важко весь матч, у першому таймі ми втрачали занадто багато м'ячів, залишали їм дуже багато простору. Це було важко, дуже важкий матч.

Нам не вистачило всього в цій грі, зокрема і якості, у першому таймі ми грали дуже погано, вони постійно володіли м'ячем. Ми повинні були добре почати другий тайм, але відразу ж пропустили. Потрібно це прийняти, ми розчарували", — сказав Доннарумма.