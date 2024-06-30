Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Швейцарії прокоментував перемогу над Італією.

Збірна Швейцарії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 напередодні здолала Італію.

Швейцарія — Італія 2:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "наті" Брель Емболо прокоментував виступ власної команди.

"Я щасливий і гордий тому, що, на мою думку, перемога нами була повністю заслужена.

Ми святкували успіх у грі проти команди, проти якої важко грати будь-якому супернику в світі.

Ми були компактними і створювали моменти, провели дійсно хорошу гру і забили в потрібний момент. Я дуже пишаюсь командою, тренерським штабом і всією країною", — заявив швейцарський виконавець.

У наступному раунді збірна Швейцарії зіграє проти переможця пари Англія — Словаччина.