Форвард Швейцарії прокоментував перемогу над Італією.
Брель Емболо, Getty Images
30 червня 2024, 11:40
Збірна Швейцарії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 напередодні здолала Італію.
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Після завершення гри нападник "наті" Брель Емболо прокоментував виступ власної команди.
"Я щасливий і гордий тому, що, на мою думку, перемога нами була повністю заслужена.
Ми святкували успіх у грі проти команди, проти якої важко грати будь-якому супернику в світі.
Ми були компактними і створювали моменти, провели дійсно хорошу гру і забили в потрібний момент. Я дуже пишаюсь командою, тренерським штабом і всією країною", — заявив швейцарський виконавець.
У наступному раунді збірна Швейцарії зіграє проти переможця пари Англія — Словаччина.