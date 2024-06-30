Іспанія гратиме проти головної сенсації Євро-2024.
Де ла Фуенте, getty images
30 червня 2024, 12:20
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився своїми очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з національною командою Грузії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Саньйоль виконав фантастичну роботу зі збірною Грузії. Він має великий футбольний досвід. У мене з ним чудові стосунки, і я дуже радий, що у нього так добре йдуть справи.
Я дуже добре знайомий із грузинським футболом. Знайомий із різними поколіннями грузинських гравців. Я бачив, як розвивається грузинський футбол, і ви можете самі побачити еволюцію гравців збірної і те, як грузинські футболісти зараз виступають у різних лігах Європи", — сказав іспанський фахівець.
Матч Іспанія — Грузія
відбудеться сьогодні, в Кельні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.