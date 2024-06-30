Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанія гратиме проти головної сенсації Євро-2024.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився своїми очікуваннями від матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з національною командою Грузії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Саньйоль виконав фантастичну роботу зі збірною Грузії. Він має великий футбольний досвід. У мене з ним чудові стосунки, і я дуже радий, що у нього так добре йдуть справи.

Я дуже добре знайомий із грузинським футболом. Знайомий із різними поколіннями грузинських гравців. Я бачив, як розвивається грузинський футбол, і ви можете самі побачити еволюцію гравців збірної і те, як грузинські футболісти зараз виступають у різних лігах Європи", — сказав іспанський фахівець.